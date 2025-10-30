Megapuente por el Día de Muertos

La Secretaría de Educación del Estado dio a conocer que los Consejos Técnicos Escolares se realizarán este jueves 30 de octubre, en lugar del viernes 31 del mismo mes, por lo que los estudiantes del nivel básico tendrán un mega puente de cuatro días, mientras los docentes de tres.

La notificación de la autoridad educativa dice que esto fue con el propósito de alinearse a la suspensión de labores autorizada por el gobernador del estado, Eduardo Ramírez Aguilar, “y favorecer espacios de convivencia familiar y reflexión comunitaria en el marco de estas fechas”.

Consejo Técnico

De esta manera, los estudiantes de preescolar, primaria y secundaria, no acudirán a la escuela el jueves y viernes, a menos que las directivas de algunos planteles decidan realizar su festival de Día de Muertos el día jueves como lo tenían programado, debido a la cercanía de la fecha.

Los docentes deberán acudir a los Consejos Técnicos este jueves, si es que adelantan la actividad tradicional, la elaboración de altares, y tendrán libre el día viernes, sábado y domingo, para disfrutar de la celebración con sus familias.

Sesiones

Según el calendario escolar las sesiones de Consejo Técnico se realizan el último viernes de cada mes, aunque en noviembre estaba programado para el 28, ese día no habría actividad para los estudiantes, solo para los docentes.