Megapuente por paro y día feriado

Este fin de semana, cientos de estudiantes de nivel básico tendrán un megapuente de cinco días, desde el jueves 13 al lunes 17 de noviembre, debido al paro de 48 horas que realizará la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE) y a la celebración de la Revolución Mexicana marcado como día feriado.

Para el jueves 13 y viernes 14 de noviembre maestros adheridos a la CNTE anunciaron nuevas movilizaciones en varios estados del país, incluido Chiapas, con la liberación de las casetas de cobro de peaje, ya que sus demandas centrales no han sido resueltas por el Gobierno Federal y la presidenta no los recibe para el diálogo.

Se espera que cientos de estudiantes de preescolar, primaria y secundaria del sistema federalizado y varias del sistema estatal no tengan labores ambos días, lo que se suma al próximo lunes 17, por la celebración de la Revolución Mexicana, que se conmemora el 20 pero quedó establecido como puente vacacional.

Día feriado

Este día inhábil aplica para todos los niveles educativos, es decir, ninguna escuela tendrá actividades, pero tampoco los trabajadores porque de acuerdo con el Artículo 76 de la Ley Federal del Trabajo también es libre y un día de descanso obligatorio para ellos.

Los trabajadores, en caso de tener que presentarse, por ley deben recibir el pago normal por sus actividades y uno doble adicional. Es decir, una remuneración triple.

Recordar que la CNTE ha señalado que si la presidenta no los recibe en un diálogo directo, después de este paro, realizarán otro de 72 horas y lo siguiente sería el paro de labores indefinido.