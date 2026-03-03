Megapuente y paro magisterial de tres días

Cientos de estudiantes de preescolar, primaria, secundaria, educación indígena y otros, tendrán varios días sin clases durante marzo. Primero por un megapuente de cuatro días y segundo, porque la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE) anunció que realizarán un paro de labores de 72 horas.

De acuerdo con el calendario oficial de la Secretaría de Educación Pública (SEP) se establecen tres suspensiones de clases principales. El viernes 13 de marzo no hay actividades por la jornada de Descarga Administrativa, en la que los docentes realizan el registro de calificaciones.

Benito Juárez

Para el lunes 16 de marzo, hay suspensión oficial en conmemoración del Natalicio de Benito Juárez, que oficialmente es el 21 de marzo, pero se recorre el descanso según la legislación actual. De esta forma, los estudiantes tendrán cuatro días, sumándole sábado y domingo de descanso regular.

Una vez que retomen clases, muchos únicamente tendrían clases el martes 17, ya que la Asamblea Nacional Representativa de la CNTE anunció que realizarán un paro de labores de 72 horas los días 18, 19 y 20 de marzo. La Sección 7 de Chiapas participa en este movimiento.

Acciones

Iniciarán con una actividad central en la capital de la República, con réplicas en distintos estados, marchas magisteriales, mítines, instalación de plantones, visitarán las Embajadas de países, y continuarán con el análisis del movimiento magisterial.

El magisterio adherido a la CNTE sigue exigiendo al Gobierno Federal la abrogación de la reforma educativa y la ley del Issste de 2007, además de retomar la mesa de diálogo directamente con la presidente de la República.

Siguiendo con las fechas de suspensión, el viernes 27 de marzo de 2026 tampoco habrá clases por una sesión ordinaria más del Consejo Técnico Escolar (CTE).