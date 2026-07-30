Mejora HEP servicio de estomatología

Como parte de los trabajos de atención interinstitucional de la Salud, el director del Hospital de Especialidades Pediátricas (HEP) del IMSS Bienestar, Rafael Guillén, realizó la mejora y entrega de equipo del servicio de estomatologia pediátrica, contando además con la visita del secretario de Salud en Chiapas, con quien se ratificó el compromiso de trabajo de manera coordinada en beneficio de los chiapanecos.

En este marco, con equipo especializado e insumos de alta calidad, se realizó el fortalecimiento del Servicio Médico Integral de Estomatología del HEP, un esfuerzo del propio nosocomio con el objetivo de brindar atención digna, oportuna y de calidad a los pacientes.

Entre el equipo nuevo destaca una lámpara de fotocurado inalámbrica, pieza de alta velocidad y de baja velocidad, escariador ultrasónico, micromotor con pieza de mano, endomotor, rayos x portátil, radiovisógrafo, equipo de computo portátil, tina ultrasónica dental, así como también insumos de restauraciones dentales, resinas, adhesivos y consumibles esenciales para los tratamientos dentales, además de mobiliario.

En el marco de esta actividad realizaron un recorrido por las diferentes áreas para conocer el hospital y la labor que realiza el personal, donde se pudo agradecer el compromiso y la suma de esfuerzos que hacen posible continuar fortaleciendo los servicios de salud especializados para beneficio de las niñas, niños y adolescentes de Chiapas.

Presente

En el evento se contó con la presencia de Luis Ignacio Avendaño Bermúdez, secretario de Salud del Estado de Chiapas; Faride Abud García, presidenta de la Comisión de Salud de la Sexagésima Novena Legislatura del Congreso del Estado de Chiapas; Sofía Carlota Aguilar, coordinadora estatal del IMSS Bienestar Chiapas; Mónica de Morales de Maturana, presidenta del Voluntariado Abrazando Vidas, así como a las integrantes del voluntariado, personal directivo, médico, de enfermería, administrativo y de apoyo del hospital.