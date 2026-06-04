Mejora la calidad del aire en la capital

Después de varias horas de registrar mala calidad del aire en la parte centro de la entidad, el Comité de Contingencia Atmosférica para la Zona Metropolitana confirmó que mejoraron los niveles de contaminación y suspendieron la precontingencia ambiental que se había declarado recientemente.

Hasta las 8 de la noche de este 2 de junio, se detalló que habían concentraciones promedios de las partículas PM 2.5 y con un Índice de Aire y Salud de 3 microgramos por metro cúbico.

Al obtener los parámetros antes señalados, el Comité de Contingencia Atmosférica de la Zona Metropolitana tomó la decisión de suspender la precontingencia por partículas y con ello todas las medidas.

“El Comité se mantendrá atento a la evolución de la calidad del aire y a las condiciones meteorológicas, recordando a la población la importancia de seguir las recomendaciones para la protección de la salud y para la reducción de emisiones”, informaron las autoridades ambientales en un comunicado reciente.

Contexto

Hace unos días, tomando en cuenta la cantidades de partículas contaminantes en el aire, las autoridades ambientales determinaron declarar una precontingencia en una fase preventiva.

Estas acciones se toman no solo para evitar un daño mayor al medio ambiente, también para reducir riesgos en la salud de la población.

La Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural (Semahn) comunicó, hace unas horas, que al detectar mala calidad del aire por un espacio prolongado, se emiten declaratorias preventivas.

“El 01 de junio, a las 16:00 horas, se registró un valor máximo de 54 µg/m³ en el Índice de Aire y Salud; mientras que, con corte a las 10:00 horas de este 02 de junio, la concentración promedio ponderada de partículas PM2.5 fue de 31 µg/m³”, detalló la institución.

La combinación de las quemas, tanto de pastizales, urbanas y forestales, son factores que provocan que se muevan los parámetros para tener una mala calidad del aire.

A esto se suman las emisiones vehiculares, viento débil o la estabilidad atmosférica, elementos que también favorecen la acumulación de partículas contaminantes.

El objetivo de las activación de las precontigencia ambiental, detallaron las autoridades, “no es generar alarma, sino actuar con responsabilidad, mantener informada a la población y reducir riesgos, especialmente para los grupos más sensibles”.