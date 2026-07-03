Mejora la recolección de basura en la ciudad

El servicio de recolección de basura en Tuxtla Gutiérrez ha mostrado una mejora tras la entrada en operación de una nueva empresa concesionaria, aseguró el presidente municipal Ángel Torres, quien señaló que el ayuntamiento mantiene una supervisión constante para verificar el cumplimiento de las rutas y garantizar un servicio eficiente.

El edil explicó que la nueva concesionaria opera con un mayor número de unidades y personal, lo que ha permitido atender de mejor manera la demanda de recolección en distintos puntos de la capital chiapaneca.

Supervisión

Precisó que el gobierno municipal realiza un seguimiento diario del desempeño de la empresa mediante herramientas tecnológicas que permiten monitorear en tiempo real los recorridos de los camiones recolectores.

Indicó que, al concluir cada jornada, se revisa si las rutas programadas fueron cumplidas, con el objetivo de exigir a la empresa el cumplimiento de los compromisos establecidos en el contrato y garantizar una recolección adecuada para la población.

Respecto al costo del servicio, explicó que el ayuntamiento paga mil 240 pesos por tonelada de residuos recolectados, una tarifa que, afirmó, se mantiene por debajo del promedio del mercado, que actualmente oscila entre los mil 400 y mil 500 pesos por tonelada.

Detalló que anteriormente se pagaban alrededor de 870 pesos por tonelada, monto que calificó como insuficiente para que la empresa prestadora pudiera operar de manera sostenible.

“Es una tarifa justa en la que la nueva empresa ya no pierde, como ocurría con la anterior, y nosotros tenemos un servicio más garantizado”, sostuvo.

Atención

Afirmó que el ayuntamiento también da seguimiento a los reportes ciudadanos mediante un sistema de denuncias a través de códigos QR, mecanismo que, dijo, permite generar un registro transparente y verificable sobre las incidencias relacionadas con la recolección de residuos.