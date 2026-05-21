Mejoran acceso al agua en Chenalhó

La asociación Cántaro Azul junto a la comunidad de Chenalhó, concluyeron las mejoras a la infraestructura relacionada al agua en la escuela secundaría técnica n. 141 “Belisario Domínguez”, esto como parte del programa Agua Segura en Escuelas.

Estos trabajos consistieron en la construcción de una caseta para el sistema de captación de agua de lluvia, la instalación de puntos para el consumo de agua, estaciones para el lavado de manos y la rehabilitación de los sanitarios.

La asociación detalló que las mejoras buscan aportar a un ambiente escolar más sano, que beneficiará a 206 estudiantes, reduciendo algunos riesgos relacionados al consumo de agua no tratada y reforzando prácticas de higiene en la vida cotidiana escolar.

Trabajo conjunto

Subrayaron que el avance fue posible gracias a la participación tanto de la comunidad escolar como de los pobladores de Chenalhó.

“Es importante destacar que sostener estos procesos requiere corresponsabilidad entre la escuela, las familias, la comunidad y las instituciones públicas responsables de educación y salud”, agregaron.

Escuela públicas tanto de nivel básico como de media superior pueden acceder al programa Agua Segura, principalmente las instituciones que cuenten con recursos federales como el programa La Escuela es Nuestra. La asociación complementa la inversión para brindar soluciones.