Mejoran conectividad en Llano del Tigre, Copoya

Junto a ejidatarios, vecinas y vecinos, el presidente municipal, Ángel Torres, dio el banderazo de inicio a los trabajos de revestimiento de más de 800 metros lineales con base hidráulica en la colonia Llano del Tigre, ejido Copoya.

La obra beneficiará directamente a niñas, niños y jóvenes que asisten a escuelas primarias y secundarias de la zona, así como a congregaciones religiosas y productores locales, quienes por años habían solicitado mejores condiciones de conectividad.

Más que una mejora vial, señaló el alcalde, se trata de un acto de justicia social para las familias que durante mucho tiempo permanecieron en el rezago.

Acompañado por el representante de los ejidatarios de Tuxtla Gutiérrez, Antonio Chai, el edil capitalino refrendó su compromiso de seguir impulsando la construcción y rehabilitación de vialidades en la capital, como parte del programa Calles Felices.