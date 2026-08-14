Mejoran genética del ganado de Chiapas

En el marco de acuerdos internacionales que reabren las fronteras de comercio entre Estados Unidos y México, Chiapas realizará pruebas de mejoramiento genético y realizará dos exposiciones nuevas para evidenciar la alta calidad del hato ganadero estatal tanto para cruza como para comercio, señaló el secretario del Campo, Marco Antonio Barba Arrocha.

En el encuentro participaron el presidente de la Asociación de Criadores de Razas Puras de Chiapas, Alfredo D’Argence Zardain; el presidente de la Unión Ganadera Regional de Chiapas, Carlos Marh; ex experto en salud animal David Corzo Castillejos; el asesor de la Secretaría del Campo, Roger Grajales, además miembros de la Asociación Nacional de Holando Cebú y de productores de distintas regiones del estado.

Exposición

Durante la reunión se confirmó la realización, en diciembre, de la Exposición Nacional de Ganado Holando Cebú y la Exposición Nacional de Ganado Simmental y Simbrah, eventos que reunirán a criadores y especialistas de diversas entidades del país.

Agregó que sumado se tiene el proyecto donde, por cuatro meses, se realizarán pruebas de comportamiento, fertilidad y evaluación genómica de prospectos a sementales.

Los resultados serán dados a conocer durante las exposiciones nacionales y permitirán ofrecer a los productores animales con respaldo técnico y científico para acelerar el mejoramiento genético del hato estatal.