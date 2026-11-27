El Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chiapas (Cecytech), plantel número 14 Jesús María Garza, ubicado en el municipio de Villaflores, inauguró una nueva aula didáctica, la ampliación de su red eléctrica y equipamiento, obras realizadas con recursos del programa La Escuela es Nuestra, con una aplicación total de 998 mil 734 pesos.

Durante el corte de listón, el director general del Cecytech y coordinador estatal de los Telebachilleratos Comunitarios, Luis Guadalupe Morales Ángeles, destacó que contar con mejores espacios favorece la formación de las juventudes.

Morales Ángeles señaló que estas acciones coinciden con la visión humanista del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar al impulsar beneficios que inciden directamente en las comunidades educativas.

Asimismo, recordó que el CECyT 14 Jesús María Garza cuenta con 29 años de servicio y ofrece las carreras técnicas de Mecatrónica; Suelos y Fertilizantes; y Procesos de Gestión Administrativa.

La obra incluyó un aula de seis por ocho metros, ampliación de la red eléctrica y mobiliario para fortalecer las actividades académicas.

Finalmente, el Cecytech reconoció al comité de La Escuela es Nuestra, a madres y padres de familia, así como a la comunidad escolar por su participación en la mejora del plantel, destacando que este programa promueve la organización comunitaria y la atención directa de las necesidades de cada escuela.