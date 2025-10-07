Mejoran infraestructura del Congreso del Estado

En un año de gestión, trabajando en unidad y apegado a las políticas de transparencia y aplicación correcta de los recursos públicos, se logró modernizar y eficientar la infraestructura del Congreso del Estado, señaló Mario Guillén Guillén, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo).

El diputado destacó que para este periodo legislativo en conjunto con la diputada Alejandra Gómez Mendoza, presidenta de la Mesa Directiva, continuará la inversión en la infraestructura para mejorar las condiciones de trabajo para las y los diputados, empleados y para la seguridad y comodidad de los asistentes.

Cabe destacar que -entre otras obras-, se inauguró el Auditorio del Humanismo y la cafetería “El Buen Comer”, que brindará el servicio tanto al público en general como a las y los colaboradores del Congreso del Estado.

Ahora, la sede del Poder Legislativo cuenta con moderna infraestructura, destacando: mantenimiento al pleno de sesiones y cambio de equipo de sonido, impermeabilización del edificio, reacondicionamiento de diversas áreas de trabajo de la Junta de Coordinación Política, remodelación de sanitarios de todo el edificio y del Edificio Plaza que alberga personal administrativo, remodelación del salón de usos múltiples “Fidelia Brindis Camacho”, nuevo equipo de cómputo al personal, remodelación de la Biblioteca Mariano Robles Domínguez, instalación de arcos de seguridad, como medida preventiva para garantizar la tranquilidad del personal y visitantes.

Para este segundo año, estoy seguro -dijo el líder del Congreso- que daremos continuidad al trabajo legislativo basado en el diálogo y los resultados: un Congreso de puertas abiertas, que escucha, construye y trabaja por el bienestar de Chiapas.