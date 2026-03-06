Mejoran suministro de agua en localidades

Más de tres mil personas de 15 comunidades de Chiapas, fueron beneficiadas con diversas acciones que facilitan el acceso al agua y de trabajos relacionados con el saneamiento.

La Comisión Nacional del Agua (Conagua), informó que se trata de obras de infraestructura y de acciones que ayudan en el fortalecimiento de los servicios.

“Con una inversión total de 88.50 millones de pesos, se construyeron seis sistemas de agua potable, una planta de tratamiento de aguas residuales y obras de saneamiento básico; además, se perforaron dos pozos profundos para el abastecimiento de agua y se elaboraron seis proyectos ejecutivos de agua potable”, informó la Comisión.

Los trabajos se llevaron a cabo en coordinación con el gobierno local, debido a la aportación que se hizo por arriba de los 42 millones de pesos (mdp).

Incluso, a la estrategia se sumaron diversos municipios con 1.34 millones de pesos (mdp), como parte del esquema de mezcla de recursos.

“Proagua es un programa federal mediante el cual se otorgan subsidios para el desarrollo de infraestructura y equipamiento en materia de agua potable y saneamiento —incluidos sistemas no convencionales—, así como para la elaboración de estudios, proyectos y acciones de desinfección del agua”, explicó la Conagua.

Estos beneficios están enfocados en atender a las comunidades que carecen de servicios de agua potable y alcantarillado, es decir, la prioridad son los sitios que tienen los niveles de marginación más altos.