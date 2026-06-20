Mejoran trabajo colaborativo con Plantel 21 Bochil

Con el objetivo de fortalecer la comunicación y el trabajo colaborativo en beneficio de las y los estudiantes, el director general del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chiapas (Cecytech) y coordinador estatal del Telebachillerato Comunitario (TBC), Luis Guadalupe Morales Ángeles, realizó una visita de trabajo al Plantel 21 Bochil, donde sostuvo diversas reuniones con integrantes de la comunidad educativa.

Diálogo

Acompañado por el director del plantel, José Manuel Ramos Morales, el titular del Cecytech encabezó un encuentro con el Comité de Madres y Padres de Familia, espacio en el que escuchó propuestas y planteamientos encaminados a fortalecer la formación académica y el bienestar de las y los jóvenes que cursan sus estudios en esta institución.

Trabajo coordinado

Durante la reunión, Morales Ángeles destacó que la educación se fortalece cuando existe diálogo, participación y trabajo en equipo, por lo que reiteró la importancia de mantener una comunicación cercana entre autoridades educativas, personal docente y familias para seguir construyendo entornos favorables para el aprendizaje.

Posteriormente, sostuvo una reunión con docentes del plantel para intercambiar ideas y dar seguimiento a las acciones académicas que se desarrollan en beneficio de la comunidad estudiantil. En este marco, reconoció el compromiso del personal educativo por contribuir al desarrollo integral de las y los alumnos, mediante una enseñanza basada en la calidad y la formación humanista.