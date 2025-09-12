Mejorar la iluminación en la capital, una prioridad

El presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, Ángel Torres Culebro, señaló que para garantizar la seguridad de los capitalinos se iniciará un plan estratégico de mejoramiento a la iluminación en el Centro de la ciudad y algunas colonias con cifras delictivas en la periferia.

El alcalde capitalino recordó que recientemente se presentó al Cabildo el Programa de Iluminación para la Capital Chiapaneca. Este proyecto es una prioridad y tiene como propósito modernizar el sistema de alumbrado público, con el objetivo de fortalecer la seguridad ciudadana, mejorar el bienestar de la población y contribuir al embellecimiento de la imagen urbana, dijo.

Tuxtla, la capital más segura

Explicó que se trata de una acción apoyada por el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, que busca consolidar a Tuxtla Gutiérrez como una de las capitales más seguras del país, interviniendo en una primera etapa a 20 colonias y barrios identificados con mayores índices delictivos, incluido el Centro de la ciudad.

Por ello, dijo, se iniciaron los trabajos de modernización en postes, servicios de alimentación y en breve se reforzará la atención del mejoramiento de luminarias, que en algunas secciones de la ciudad ya inició.

De esta manera este plan estratégico busca colocar en las zonas idóneas las luminarias, además de reparar las existentes en mal estado.