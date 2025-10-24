Mejorarán unidades con Didi/Taxi

La alianza DiDi Taxi no representa una sustitución del sistema tradicional, sino una estrategia de integración tecnológica que permitirá a los concesionarios y taxistas locales acceder a plataformas digitales y mejorar sus unidades, en beneficio de los usuarios, que son quienes deben de ser prioridad.

Respaldo al convenio

Eso opinó el diputado Rubén Antonio Zuarth Esquinca, presidente de la Comisión de Movilidad, Comunicaciones y Transporte del Congreso del Estado, quien manifestó su respaldo al convenio establecido con la plataforma DiDi Taxi, al considerarlo una herramienta clave para avanzar en la modernización y mejora integral del servicio de transporte público en Chiapas.

Además explicó que esto incidirá en que los taxis convencionales mejoren las condiciones de sus unidades.

Dijo que de acuerdo a la Comisión, este convenio permitirá incorporar tecnología de última generación en la operación del transporte público, optimizando los procesos de asignación de viajes, reduciendo tiempos de espera y fortaleciendo la seguridad tanto de usuarios como de conductores.

No es una sustitución

La Comisión de Movilidad subrayó que la alianza con DiDi Taxi no representa una sustitución del sistema tradicional, sino una estrategia de integración tecnológica que permitirá a los concesionarios y taxistas locales acceder a plataformas digitales de operación y control, sin perder su autonomía.

Este esquema, sostuvieron, abrirá oportunidades para mejorar los ingresos de los trabajadores del volante y elevar la calidad del servicio para los usuarios.