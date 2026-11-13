Melel Xojobal exige esclarecer hechos en el Musac

Tras la difusión de un video donde se observa a personas ligadas al Ayuntamiento de San Cristóbal consumir presuntas bebidas alcohólicas al interior del Museo de San Cristóbal (Musac), en compañía de dos menores de edad, la asociación Melel Xojobal exigió que las autoridades informen las condiciones en que se utilizaron las instalaciones públicas y determinen las responsabilidades institucionales que correspondan.

Posicionamiento

A través de un posicionamiento, la organización indicó que la situación invita a cuestionar el tipo de modelos que se construyen para las niñas, niños y adolescentes (NNA), así como los mensajes que se transmiten desde los espacios familiares, sociales e institucionales sobre la violencia, el poder y las formas de relacionarse.

Aclararon que, aunque las imágenes difundidas no constituyen un delito por sí mismas, es necesario reconocer la responsabilidad que las personas adultas tienen al momento de ofrecer referentes, experiencias y entornos a las nuevas generaciones.

“No podemos perder de vista que aquello que se presenta como diversión también transmite mensajes sobre lo que una sociedad considera aceptable”, señaló la organización.

Instituciones públicas

Asimismo, recordaron que el video fue captado dentro del antiguo Palacio Municipal, hoy MUSAC, un inmueble público que “representa un espacio institucional y pertenece a la ciudadanía”.

“Aunque se haya tratado de una convivencia de carácter privado, la utilización de un espacio público y la posible participación de personas vinculadas con el gobierno municipal hacen necesario esclarecer las circunstancias en que ocurrió, quién autorizó su uso y qué medidas de protección se consideraron respecto de las personas menores de edad presentes”.

Reiteraron que las instituciones públicas tienen una responsabilidad que va más allá de sus funciones administrativas. “Deben ser referentes de legalidad, respeto a los derechos humanos y construcción de paz”.

Así como la ciudad necesita instituciones y una sociedad comprometidas con la construcción de paz.