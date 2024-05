Melgar se ríe de bots y guerra sucia

El candidato del PVEM al Senado de la República, Luis Armando Melgar, lanzó un contundente mensaje a sus adversarios políticos que usan indiscriminadamente bots para hacer campaña sucia en su contra.

Melgar Bravo dijo: “Yo sólo les quiero decir: a mí me quiere la gente, a mí me lo dice la gente de forma orgánica. Yo no tengo que pagar bots y me dan risa los que los pagan. Yo lo único que les mando a decir es no sean chillones, aguántense”.

El amigo Melgar insistió en que si la gente no los quiere, pues no los quiere, y si quieren que los quieran, salgan a las calles, vayan a los mercados, súbanse a los colectivos, gánense el cariño de la gente.

Principalmente, Melgar recomendó ser honestos, aunque eso sí va a estar difícil, pero bueno. “Empezando por algo, lo que les puedo decir es simplemente no sean chillones.”

Finalmente, Melgar Bravo llamó a votar por la honestidad y no por la corrupción: “que les quede muy claro, a mí la gente me quiere”.