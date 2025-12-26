Melgar y Beba Pedrero comparten mensaje de unidad

El presidente municipal de Tapachula, Yamil Melgar Bravo, junto a su esposa Beba Pedrero, presidenta honorífica del DIF Tapachula, y su familia, compartieron a través de redes sociales un mensaje de unidad, paz y reflexión familiar con motivo de la celebración de la Navidad.

En su mensaje, el presidente municipal expresó el deseo de que estas fechas estén llenas de paz y tranquilidad, recordando que la familia representa el amor más puro, sincero y honesto que se construye todos los días, e invitó a valorarla y cuidarla como un pilar fundamental de la vida cotidiana.

Con este mensaje, Yamil Melgar reiteró la importancia de la convivencia familiar y la unidad como base para fortalecer el tejido social y deseó una Feliz Navidad a todas las familias tapachultecas.