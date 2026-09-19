Melgar y Llaven Abarca refuerzan seguridad céntrica

El presidente municipal Yamil Melgar y el fiscal general del Estado, Jorge Luis Llaven Abarca, sostuvieron un encuentro con comerciantes del centro de Tapachula, encabezados por Demetrio Campuzano, para acordar acciones que fortalezcan la seguridad de los establecimientos y de quienes diariamente transitan por esta zona.

“Agradezco al fiscal Jorge Luis Llaven Abarca por propiciar este importante encuentro. De la mano del gobernador Eduardo Ramírez, fortalecemos la coordinación con el sector comercial para atender sus necesidades y avanzar con la estrategia Prevenir para el Buen Vivir”, expresó Yamil Melgar.

Representantes de la asociación, que agrupa a 450 comercios, reconocieron la coordinación con el Ayuntamiento e informaron que se atendieron 10 denuncias por robos. “Necesitamos reforzar las acciones contra los carteristas y los robos nocturnos en los negocios para recuperar plenamente la tranquilidad del centro”, señalaron.

Presencia

Llaven Abarca escuchó las propuestas del sector e invitó a denunciar cualquier delito o situación sospechosa. También llamó a prevenir y denunciar la violencia de género, así como cualquier agresión, acoso o acto que ponga en riesgo la integridad de las mujeres.

Yamil Melgar afirmó que el Gobierno Municipal mantendrá la coordinación con la Fiscalía General del Estado, comerciantes y ciudadanía para fortalecer los negocios locales y garantizar un centro más seguro, ordenado y libre de violencia.