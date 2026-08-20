Melgar y Pedrero participan en jornada por la niñez

El presidente municipal de Tapachula, Yamil Melgar, junto a su esposa Beba Pedrero, presidenta honorífica del Sistema DIF Tapachula, participó en la Jornada Nacional de Capacitación de Procuradurías Municipales de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes 2026.

El encuentro fue encabezado por el gobernador Eduardo Ramírez y su esposa Sofía Espinoza Abarca, presidenta honoraria del Sistema DIF Chiapas, con la participación de María del Rocío García Pérez, titular del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, así como de procuradoras y procuradores municipales provenientes de diferentes estados del país.

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Yamil Melgar destacó que esta jornada permitió compartir experiencias, fortalecer las capacidades institucionales y generar mejores herramientas para garantizar los derechos, la seguridad y el bienestar de niñas, niños y adolescentes.

Sofía Espinoza Abarca destacó la relevancia de este encuentro: “Reconocemos la importancia de compartir experiencias, fortalecer capacidades y seguir construyendo mejores herramientas para la protección de los derechos de nuestras niñas, niños y adolescentes”.

Asimismo, Beba Pedrero refrendó el compromiso del organismo municipal: “Desde el DIF Tapachula seguiremos trabajando con sensibilidad y responsabilidad, fortaleciendo la atención y el acompañamiento a las niñas, niños, adolescentes y sus familias, porque garantizar sus derechos y su bienestar es una prioridad”.

Yamil Melgar reconoció la estrategia estatal Prevenir para el Buen Vivir, impulsada por el gobernador Eduardo Ramírez para atender desde la raíz las causas que originan la violencia, y refrendó que Tapachula continuará sumándose a las acciones del Gobierno del Estado y del DIF Chiapas en favor de la niñez y adolescencia.