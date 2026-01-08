Menor de 13 años que dio a luz se reporta como grave

Una menor de 13 años, registrada oficialmente con 11 debido a que fue inscrita dos años después de su nacimiento, dio a luz en el Hospital de la Mujer en San Cristóbal, donde se encuentra delicada de salud, al igual que su hijo, informaron fuentes oficiales.

Explicaron que la paciente ingresó al hospital el viernes dos de enero, acompañada de familiares, “cursando embarazo de 34 semanas de gestación por fecha de última regla”.

Agregaron que “a su ingreso presentó trabajo de parto efectivo, así como tos, disnea y saturación de oxígeno de 76 por ciento, por lo que se realizó manejo avanzado de la vía aérea y resolución del embarazo vía cesárea por compromiso materno”.

Ingresó a terapia intensiva

Señalaron que el tres de enero “fue trasladada al Hospital de las Culturas, situado en San Cristóbal también, para manejo en el Área de Terapia Intensiva, con diagnóstico de neumonía adquirida en la comunidad y puerperio quirúrgico inmediato”, por lo que, “de acuerdo con el protocolo vigente, se notificó al agente del Ministerio Público, al tratarse de una menor de edad”.

Las fuentes dijeron que “la paciente se encuentra hospitalizada en el servicio de Medicina Interna del Hospital de las Culturas, ya extubada, en tratamiento por neumonía adquirida en la comunidad y su estado de salud se reporta como delicado”.

Manifestaron que “el recién nacido masculino, con edad gestacional de 33.3 semanas por método de Capurro, peso adecuado para la edad gestacional, permanece hospitalizado en el Hospital de la Mujer, con estado de salud delicado, requiriendo apoyo de oxígeno a flujo libre”.