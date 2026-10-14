Menores “abandonados” por sus padres

Un menor de edad fue localizado la noche del lunes en “situación de abandono o vulnerabilidad”. El individuo estaba debajo de una banca del mercadito número dos, a un costado del mercado “José Castillo Tielemans”, en San Cristóbal de Las Casas.

Fueron ciudadanos quienes se percataron de la presencia del niño de solo unos cinco años en total abandono.

Ante la denuncia ciudadana, personal del Sistema DIF activó la atención correspondiente en coordinación con la Policía Municipal y Protección Civil Municipal, con el objetivo de salvaguardar la integridad y garantizar la protección de las infancias.

Durante la intervención, se localizó a otro menor de edad, quien posteriormente fue identificado y entregado a sus padres, al determinarse que su entorno familiar era el espacio al que correspondía su reintegración, manteniendo el seguimiento institucional del caso.

El personal hizo un llamado contundente a los padres de familia de no caer en omisiones ante sus hijos, ya que el DIF municipal estará muy pendiente de los menores para reforzar el cuidado, la supervisión y la protección.

Por lo que la Procuraduría de Niñas, Niños, Adolescentes y la Familia del DIF iniciará un proceso de investigación y seguimiento que contempla visitas domiciliarias para conocer las condiciones familiares, identificar posibles factores de riesgo y determinar las acciones de protección que resulten necesarias.

También se identificó a otros dos integrantes de la familia, una joven y un joven mayor de edad, a fin de contar con mayores elementos para la valoración del contexto familiar.