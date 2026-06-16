Menores abandonados ya tienen vivienda digna

Siete menores de edad de la comunidad Selva Natividad 1, municipio de San Cristóbal de Las Casas, ya cuentan con una vivienda digna, gracias al trabajo coordinado entre el Ayuntamiento y el DIF de esta ciudad.

Hace tres meses los menores solicitaron apoyo debido a una situación familiar complicada, ya que habrían sido abandonados por sus padres.

Gerson, Liliana, Daniel, Jocelyn, David, Jonathan y Alejandro, ya cuentan con una casa, dio a conocer la autoridad. Así como el contrato de donación del terreno, gracias a la generosidad de sus abuelos.

La autoridad indicó que continuarán acompañando a esta familia a través del DIF, con la entrega mensual de víveres para contribuir a su bienestar.

Cabe precisar que a finales del mes de febrero, los siete menores, se dijo, fueron localizados en la comunidad Selva Natividad, abandonados por sus padres.

Fueron los vecinos quienes dieron parte a las autoridades de la presencia de los menores que habitaban una vivienda improvisada de lámina y cartón, sin los servicios básicos.

Denunciaron que la madre se había ido con otra pareja y que el padre es enfermo alcohólico, y que ambos mantenían abandonados a los menores, por lo que intervino la autoridad local a través del DIF.