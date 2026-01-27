Menores pueden ser víctimas de grooming, alertan

El “grooming” se trata del acto ilícito en el que un adulto engaña a un menor a través de internet para obtener fotos, videos o favores sexuales. De acuerdo con la psicóloga clínica, Leticia Pérez de la Cruz, el uso de redes sociales y otras plataformas por parte de niños y adolescentes sin supervisión es muy común, haciéndolos vulnerables a este delito.

Problemática

De acuerdo con infografías de la Guardia Estatal Cibernética, se hacen pasar por jóvenes, ganan confianza con halagos o regalos, piden fotos o videos íntimos, amenazan o chantajean para obtener más.

Por lo cual recomiendan no compartir fotos ni datos personales, desconfiar de desconocidos en redes o juegos, hablar con un adulto de confianza, denunciar al 089 o la misma Guardia Estatal Cibernética.

La especialista manifestó que en redes sociales hay mucha vulnerabilidad en cuanto a las imágenes y la información que se comparte, si no se sabe poner candados no hay una protección debida y datos como la ubicación pueden ser usado por delincuentes.

Mundo virtual

Son miles y miles de personas que están en redes sociales, por eso se le llama el mundo virtual, porque todos comparten fotos, videos, experiencias, pero las interacciones no son las mismas y eso hace vulnerables a niños y adolescentes, incluso adultos.

Comentó que la recomendación es que los niños no utilicen aparatos electrónicos hasta después de los 13 o 14 años, pero si es necesario por actividades escolares deben tener siempre supervisión, porque podrían ver contenido que afecte sus emociones.

Enfatizó que los papás deben estar pendientes de lo que sus hijos observan y comparten en redes sociales, pero sobre todo estar alertas de lo que dejan de hacer por darle mayor importancia a un dispositivo electrónico.