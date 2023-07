Mercadito Las Tuxtlecas, un espacio de crecimiento

Gracias a este proyecto la joven emprendedora ha podido formalizar su negocio. José Ortega / CP

Capacitaciones, charlas, talleres, estrategias de comercialización son parte de los beneficios que genera para las emprendedoras de la tienda social Mercadito Las Tuxtlecas.

La joven Romina Chang Montes es una de las expositoras de este proyecto y se dedica a la creación de productos de joyería con arcilla polimérica.

Este material permite a la joven la creación de accesorios, especialmente para niñas y jóvenes, además de que se pueden elaborar diseños personalizados.

“Si tú tienes algún diseño en mente, me puedes decir cuál es y yo con todo gusto te lo hago, me gusta elaborar desde animalitos, flores, que es la temática que más manejo, caricaturas y sobre todo accesorios que tengan influencia regional mexicana, como los milagritos y me gusta que mis accesorios tengan mucho color”.

La joven emprendedora pidió a quienes estén interesados en conseguir sus productos considerar al menos tres días previos, porque existen algunos diseños que se pueden hacer muy rápido, pero algunos más se pueden tardar al menos un par de días, por la complejidad que significan.

Su negocio es el resultado de una tarea de preparatoria en la que le instruyeron crear una empresa y, por lo tanto, Romina Chang decidió iniciar con la creación de accesorios, porque desde su infancia le gustaron las manualidades, jugar con barro, plastilina, y esto le permitió conocer la arcilla polimérica.

La creación de accesorios pasó de ser más que un “hobby” a una fuente de ingresos y de esta manera Romina decidió comenzar a asistir a bazares, esto desde hace más de 10 años.

Recuerda que su incorporación al Mercadito Las Tuxtlecas fue desde la primera edición, por lo que gracias a este proyecto ha podido formalizar su negocio.

“Yo inicié con Mercadito Las Tuxtlecas cuando se hizo con el fin de hacer un bazar, uno que iba a ser una sola edición, pero con el apoyo de la Secretaría de Igualdad para las Mujeres, esa única edición se ha convertido en un proyecto que ha llegado a integrar a más de 150 mujeres y, por tanto, detrás de nosotras hay 150 familias y más”.

Añade que le ha beneficiado en el sentido de permitir darle seguimiento a su trabajo, ya que al menos una vez al mes —y próximamente dos veces al mes— la pueden encontrar en la calzada de las Personas Ilustres.

Mercadito Las Tuxtlecas permite a sus integrantes tener una terminal de cobro, para que quienes utilicen sus tarjetas bancarias puedan pagar incluso con la opción de meses sin intereses.