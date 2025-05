Mercado 5 de Mayo festeja aniversario

Entre música, actividades culturales y comida tradicional, el mercado público 5 de Mayo cumplió 50 años de abrir sus puertas a la ciudadanía tuxtleca; un espacio que combina tradición y vida comunitaria y que se ha consolidado como un símbolo de identidad entre la población y uno de los motores económicos locales.

Fundado el 5 de mayo de 1975, el mercado 5 de Mayo cuenta con alrededor de 10 mil visitantes diarios y alberga a más de 350 locatarios que ofrecen desde alimentos, ropa, artesanías, hasta productos típicos de la región.

El mercado ha experimentado cambios a lo largo de los años, adaptándose a las necesidades de la comunidad y manteniendo su estructura tradicional.

Opera bajo la regulación de la Ley de Mercados Públicos del Estado de Chiapas, que establece normas de higiene, seguridad y operación para proteger tanto a comerciantes como a consumidores.

Voces

Teresa Melchor Hernández, comerciante en este mercado, dijo lo que representa para ella.

“Aquí me gano la vida, es de donde sale el dinero para sostener a mi familia, pero también aquí me he hecho de amigos. El mercado no solo es negocio, es una gran familia”, explicó.

También destacó la alegría que representa ser comerciante del 5 de Mayo.

“Me da mucha felicidad tener ya 15 años vendiendo en el mercado y que cada año lo festejen así, porque este mercado es parte de la cultura de nuestra ciudad”, añadió.

Por otro lado, Guadalupe Gutiérrez Domínguez, consumidora habitual, aseguró que visitar este centro de abasto ya es una tradición familiar.

“Desde niña venía con mi mamá a comprar aquí. Me gusta porque todo es más fresco y aparte uno platica con los vendedores, ya nos conocen. Es diferente a ir al súper, ya hasta es tradición en la familia hacer las compras aquí”, subrayó.