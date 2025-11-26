Mercado Mutante: un bazar para el arte emergente

Con el objetivo de ofrecer una plataforma accesible para emprendedores que inician, nació “Mercado Mutante”, un bazar que busca ser un punto de encuentro para el arte y el diseño local, así lo explicó Paola Ramón, ilustradora y una de las fundadoras del proyecto.

Explicó que la idea de crear esta actividad surgió de la experiencia de sus fundadoras como emprendedoras en otros lugares.

Motivos

“Creímos que otro bazar no le daña absolutamente a nadie, al contrario, los emprendedores los necesitamos, porque muchos proyectos todavía no están tan consolidados como para pagar una renta. Entonces, un bazar “siempre es un buen lugar para conocer futuros clientes”, afirmó Paola.

En entrevista, la ilustradora detalló que este espacio albergará una amplia variedad de creaciones de arte, diseño, ropa de segunda mano, ropa de autor, entre otros proyectos más.

Proyectos involucrados

El mercado estará integrado por 43 proyectos, donde predominan las mujeres, aunque también hay participantes hombres, “nuestra mutante más pequeña tiene nueve años, y está en un proyecto de Joyería Natural, incluso tenemos recién graduados, señores, señoras, de todo”, destacó la cofundadora.

Respecto a la importancia de estos espacios, Paola hizo hincapié en la necesidad de crear un mercado accesible para nuevos proyectos que están iniciando, y a su vez, que no fuera tan difícil hacer una inversión.

“Mercado Mutante” se llevará a cabo el sábado 29 de noviembre, de cuatro de la tarde a nueve de la noche, en “Casa con Alas”, ubicada en la colonia Moctezuma.