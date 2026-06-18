Mercado San Juan alista festejo patronal

Como lo han hecho desde hace más de cuatro décadas, locatarios y dueños de bodegas del mercado San Juan en Tapachula se preparan para el convivio con motivo del inicio del novenario a San Juan Bautista. Con esta celebración agradecen un año más de vida y trabajo. Los rezos se llevan a cabo en la pequeña capilla ubicada al interior del citado centro de abasto, donde se encuentran las imágenes de Jesús y del santo patrono de los comerciantes.

Con altares adornados, veladoras y música tradicional, los locatarios del Mercado San Juan Bautista iniciaron el novenario en honor a su santo patrono, como muestra de agradecimiento por un año más de vida, salud y trabajo en este centro de abasto, considerado el más grande de la frontera sur.

La celebración, que se realiza cada 24 de junio, comenzó con rezos y cantos encabezados por los propios comerciantes, quienes se turnan para velar la imagen del santo colocada en el centro del mercado.

Sandra Luz Gálvez, integrante del comité organizador, reconoció que este ha sido un año difícil debido a la crisis económica y las bajas ventas; sin embargo, mantienen viva su fe en San Juan Bautista.

“Aunque a veces no vendemos lo suficiente, aquí seguimos y pedimos al santo que no nos falte el trabajo ni el pan en la mesa. A pesar de que la situación está complicada, no nos olvidamos de la fiesta de nuestro santo patrono”, expresó.