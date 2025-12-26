Mercados de Tonalá cierran por festividad

Las instalaciones del mercado público Manuel Larráinzar, La Libertad, San Francisco y Las Lomas, cerraron sus puertas debido a la llegada de la Navidad, permitiendo que los comerciantes pudieran disfrutar de este día especial.

Los locatarios refirieron que los mercados fueron cerrados debido a que saben que el 25 de diciembre los clientes no llegan a comprar, porque la mayoría de personas amanecen desvelados y buena parte de ellas se van a las playas del municipio, como Puerto Arista, Playa del Sol, Boca del Cielo y Madre Sal.

Sin embargo reconocen que el hecho de suspender un día de actividades prácticamente para ellos es un día perdido, porque no llevan nada de sustento a sus familia.

Indicaron que son tres veces al año que suspenden actividades en los mercados siendo el primero el 25 de diciembre, la otra fecha es el 1º de enero por inicio de año y la tercera fecha es el 1º de Mayo, el cual lo suspenden para dar paso a la fumigación del mercado para combatir las plagas.