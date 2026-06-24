Mercados resisten alza de precios

Aunque el aumento en el costo de los alimentos continúa presionando la economía familiar, comerciantes de los mercados públicos de Tuxtla aseguran que han hecho esfuerzos para mantener precios accesibles y evitar que el impacto sea aún mayor para los consumidores.

Estadísticas

De acuerdo con datos recientes del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el costo de la canasta básica registró un incremento anual de 8.1 % en las zonas urbanas y de 7.9 % en las zonas rurales durante 2026, involucrando productos como la carne de res.

José Juan Ruiz, tablajero con años de experiencia en el comercio local, explicó que el precio de diversos productos se mantiene bajo en comparación con otros establecimientos.

“Aquí la carne está en 240 pesos y en otros mercados o establecimientos la encuentras hasta en 260, 270 o 280 pesos”, comentó.

El comerciante señaló que, por ahora, no tienen previsto incrementar los costos, siempre y cuando el precio de la canal no registre nuevos aumentos.

Sin embargo, reconoció que durante temporadas de alta demanda, como las celebraciones de Navidad y Año Nuevo, suele haber ligeros ajustes.

Ante el aumento, los clientes adquieren menores cantidades y priorizan únicamente lo indispensable.