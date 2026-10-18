Merece Tuxtla una transformación real

Francisco “Paco” Chacón presentó este sábado 17 de octubre su registro como aspirante a la Coordinación Municipal de los Comités de la Defensa de la Transformación y de la Soberanía Nacional de Tuxtla Gutiérrez, con miras a contender por la alcaldía en 2027.

El anuncio se realizó ante miles de tuxtlecos en el Polyforum de Tuxtla, en un evento que reunió a vecinos de barrios y ejidos, empresarios, colegios, asociaciones civiles y militancia de Morena.

“Este día es muy importante para mí, porque aquí estamos anunciando mi registro para servir al pueblo de Tuxtla. Voy como aspirante a la Coordinación Municipal de los Comités de la Defensa de la Transformación y de la Soberanía Nacional por nuestro Tuxtla Gutiérrez y por nuestro partido Morena”, expresó.

Chacón, quien creció en el barrio de Guadalupe y estudió en la entonces Icach, donde jugó en la selección de fútbol, se presentó como un hombre de barrio y de familia.

Recordó a su esposa Graciela, a sus hijos Fátima, Francisco y Juan Pablo, a su madre presente en el evento, y a su entrenador “Pancho”, de quien dijo: “No solo me enseñó a jugar fútbol ni a dominar el balón, me enseñaste que en la vida, como en el juego, siempre hay que jugar limpio”.

“Esta ciudad me formó y en esta ciudad también formé mi familia. He caminado muchas colonias, he escuchado muchas historias y he conocido de primera mano lo que viven las familias tuxtlecas todos los días”, puntualizó.

Tres compromisos

Ante los tuxtlecos y tuxtlecas, formuló tres compromisos: “Primero, voy a estar donde está mi gente, allá en el territorio con todas y todos ustedes. Segundo, no voy a prometer lo que no pueda cumplir. Y tercero, trabajar para todas y todos por igual, porque aquí no se trata de que gane una persona. Se trata de que gane Tuxtla, porque con el pueblo todo y sin el pueblo nada”.

Chacón se refirió a historias como la de doña Mari, de Patria Nueva, quien le pidió no olvidarse de ellos. “Yo le dije: ‘No me olvido de ustedes y aquí estoy y aquí estaré, porque yo soy un hombre de palabra’”.

El aspirante subrayó que la confianza del pueblo se gana “cuando el agua llega a tiempo, cuando una calle está iluminada, cuando el drenaje no se desborda y cuando la basura se recoge todos los días”.

Postura

Agregó que “Tuxtla merece más, merece una transformación real, una transformación que sí se sienta y que pueda unir a nuestra comunidad. Porque esta transformación ya no puede detenerse ni conformarse, tiene que seguir avanzando, llegar a quienes todavía no ha llegado”.

En ese sentido, se pronunció por la justicia social como camino por que “eso es el humanismo, un Tuxtla sin distinciones, porque Tuxtla somos todos y todas. Un Tuxtla en donde nadie se quede fuera, donde nuestros problemas se atiendan, donde la autoridad escuche y donde los compromisos no se queden solo en palabras. Porque como me enseñó mi padre, cuando la palabra se empeña, la palabra se cumple”.

Principios

Chacón hizo un reconocimiento a la presidenta Claudia Sheinbaum y recordó los principios de Morena: “No mentir, no robar y no traicionar al pueblo de México”.

También destacó la “Nueva ERA de transformación humanista” que impulsa el gobernador Eduardo Ramírez.

El aspirante dijo poner toda su disposición de seguir escuchando y trabajar con honestidad.