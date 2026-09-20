Mesotelioma, el cáncer causado por el asbesto

El mesotelioma es un tipo de cáncer que afecta la capa que recubre órganos internos como pulmones, abdomen y corazón. Su principal factor de riesgo es la exposición al asbesto, puede manifestarse incluso 15 a 40 años después del contacto, lo que dificulta su diagnóstico oportuno.

Rafael Rodríguez Cid, especialista en Oncología, comentó que la forma más común es el mesotelioma pleural, que se origina en el tejido que recubre los pulmones. Además de la exposición directa al asbesto, hay otros factores asociados: contacto indirecto con fibras de asbesto (convivir con personas expuestas), antecedentes familiares, radiación previa en el pecho.

Utilizado en viviendas

Indicó que el asbesto era bastante utilizado para la construcción hace varias décadas, había muchas fábricas en el mundo, incluyendo México. Funciona como un agente no químico, sino físico, que se deposita en los pulmones y genera la toxicidad.

El asbesto o amianto en México se ha utilizado principalmente en la fabricación de materiales de construcción como láminas onduladas y planas para techos, tuberías de agua, tinacos, azulejos y productos de fibrocemento.

Su empleo es legal y está regulado por disposiciones oficiales (como la NOM-010-STPS-2014 y la NOM-125-SSA1-2016), las cuales fijan límites máximos permisibles de fibras en suspensión en el ambiente laboral.

Alta mortalidad

Dijo que si bien no es uno de los tumores más frecuentes, sí se comporta de manera agresiva, por lo cual se debe seguir visibilizando porque su mortalidad es bastante alta. Se estima que causa más de 107 mil muertes al año en el mundo por cáncer de pulmón, mesotelioma y asbestosis.

“El mesotelioma suele diagnosticarse alrededor de los 75 años, aunque puede presentarse en diferentes etapas de la vida. Su baja frecuencia y la diversidad de manifestaciones pueden representar un desafío para reconocerla”.

Prohibiciones

Más de 50 países han prohibido el asbesto, en México el uso libre de asbesto fue prohíbido gradualmente. Desde el 2003 está restringido en la mayoría de aplicaciones y desde 2013 está prohibido totalmente, bajo ciertas reglas, pero eso no solucionó el problema porque se siguen usando techos y tinacos antiguos.

“México fue uno de los mayores productores y exportadores de asbesto a nivel mundial, durante gran parte del siglo XX habían varias fábricas”. Ahí que su impacto se extendió, porque los trabajadores transportaban las microfibras hacia sus casas.