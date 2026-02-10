Meta de gobierno: alfabetizar 300 mil personas

Para este sexenio el Gobierno de Chiapas tiene una meta de alfabetizar alrededor de 300 mil personas, es decir, que esas personas mayores de 15 años aprendan a leer y escribir, según los datos de la Secretaría de Educación (SE) estatal que dirige Roger Mandujano Ayala.

En el podcast "Platicando con el Jaguar", que dirige el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, se informó que la meta sexenal es sacar del rezago educativo al mayor número de personas.

Respecto del Buen Vivir, Mandujano Ayala dijo que para estar bien no se requiere de todo lo material, más bien, del "aquí y ahora" y de disfrutar el momento estando bien con los demás.

Llaman a sumarse al programa

El secretario de Educación en Chiapas invitó a las juventudes a sumarse a los programas de alfabetización. Dijo que si cada persona tomara a una que no sabe leer ni escribir para enseñarle, la meta se alcanzaría en cuatro meses.

A quienes no saben leer ni escribir, también los invitó a que aprovechen la oportunidad que calificó como histórica, toda vez que hay una beca para llevar a cabo este proceso.

A la par de las actividades, la Secretaría de Educación en Chiapas ha emprendido una jornada de lectura. Durante la charla, se hizo el compromiso de pagar las deudas que hay con el magisterio interino.

Compromiso

El gobernador de Chiapas dijo que este gobierno va a reivindicar los derechos laborales de maestras y maestros, a través de una justicia que implique atender el rezago en los pagos de la parte estatal y federal.

Finalmente, en la charla Ramírez Aguilar comentó que en la parte educativa hay un rezago de varios años, sin embargo, se estará atendiendo de manera paulatina.