Metas para el Polyforum y Centro de Convenciones

Tras permanecer cerca de cuatro años fuera de operaciones comerciales debido a su conversión en hospital Covid y una posterior remodelación en 2024, el Polyforum y el Centro de Convenciones Chiapas han retomado su ritmo con cifras que ya superan las metas del año 2019, considerado su último periodo de referencia antes de la pandemia.

Sismondi Esparza Flores, director de ambos recintos emblemáticos de la capital chiapaneca, ofreció un balance positivo del primer semestre del año y adelantó los planes para la segunda mitad de 2026.

Recordó que el Centro de Convenciones, ubicado en el oriente de la ciudad, fue habilitado como hospital durante la emergencia sanitaria y posteriormente sometido a obras de remodelación, por lo que hoy, ambos edificios operan al cien por ciento de su capacidad.

Eventos

Destacó que estos recintos no son exclusivos para eventos gubernamentales. “Algunas personas piensan que solo hacemos eventos oficiales, eventos de los gobiernos estatales, federales y municipales, pero no es así”, informó.

Esparza Flores enfatizó que el Polyforum y el Centro de Convenciones están disponibles para cualquier persona, empresa u organización que desee realizar desde desayunos y comidas hasta eventos académicos, sociales o comerciales.

El director explicó que cuentan con espacios para todo tipo de grupos.

Agregó que: “Tenemos espacios desde 20 personas, no solamente los salones grandes”, entre sus opciones se incluyen salones para 100, 200 y 300 asistentes, además del auditorio Polyforum con capacidad para tres mil 875 personas y el salón más grande para mil 500.

Esta cifra abarca desde conferencias pequeñas y graduaciones hasta festivales culturales y conciertos masivos. “Estos 100 eventos consideran prácticamente de todo tipo, desde los más pequeños hasta eventos como los conciertos de tres mil 800 gentes”.