México, de los países con más estrés laboral

Con la aprobación de la reducción de la jornada laboral y la desconexión digital, resurgió el tema del agotamiento laboral en México. Según datos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), esta condición afecta al menos al 75 % de la población trabajadora, lo que posiciona al país entre los primeros lugares a nivel mundial en estrés laboral.

Este desgaste, intensificado por largas jornadas, afecta a siete de cada 10 trabajadores. Las estadísticas confirman que el personal de salud es uno de los sectores más afectados, según un artículo publicado por la Unam Global Revista en 2023.

Síndrome

El médico psiquiatra, Mario Fu Espinosa, comentó que el síndrome de agotamiento laboral también conocido como “burnout”, es un padecimiento que apenas en 2022 fue reconocido por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como enfermedad.

Explicó que al llegar a un estado crónico de estrés la persona estará agotada mentalmente, por lo que le será difícil responder a las exigencias de sus labores e incluso a las tareas sencillas.

Sin embargo, hay que tomar en cuenta que hay factores que inciden en esto, como los rasgos de personalidad, la vida familiar, la historia de vida, pero el desencadenante es un desequilibrio entre la demanda laboral y los recursos que tiene el individuo.

Primera etapa

Esa es la primera etapa, cuando hay una exigencia mayor a lo que el sujeto puede dar con los recursos que tiene, tanto interpersonales como materiales. Es el punto de quiebre, porque es ahí donde el trabajador comenzará con conductas como irritabilidad, ansiedad y desesperación.

A su vez se presentará muchos síntomas físicos, como dolores de cabeza frecuentes, musculares, molestias gastrointestinales, que la mayoría de casos no son atribuidos al estrés y no se atienden, incluso se automedican porque piensan que es algo sin importancia.