México llega tarde a discusión sobre la IA

Tras un foro en el que tanto funcionarios públicos como personas de distintos sectores compartieran su visión sobre el impacto de la Inteligencia Artificial (IA) en la vida pública de México, se creó a inicios de año un documento titulado “Los principios de Chapultepec”, una guía para el uso de esta herramienta.

Así lo expuso Carlo Andrés Altamirano, director de Investigación científica básica y de frontera, quien explicó que el nombre del documento viene del lugar donde se presentó. Los principios fueron presentados por la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti) y la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT).

En el marco del seminario “Despatriarcalizar la IA”, Andrés Altamirano aceptó que México está llegando tarde a la discusión sobre esta tecnología disruptiva, ya que instituciones como la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) publicaron desde 2021 recomendaciones para su uso.

El primero de los principios señala que la IA deberá ampliar derechos y nunca reducirlos, el cual responde a un una intención democrática que se expresa en varios de los 10 puntos.

El séptimo punto indica que la IA debe responder a las necesidades del país, esto en relación a que la mayoría de estas tecnologías está siendo desarrollada desde países del norte global, sin tomar en cuenta corrientes de pensamiento provenientes de Latinoamérica.

Pese a que estos principios son una anticipación política, ya que la tecnología avanza más rápido que los marcos regulatorios formales como las leyes, Altamirano dijo que no es un marco regulatorio que sí es necesario establecer.

Andrés Altamirano informó que en la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación ya usan la IA para el tema de las evaluaciones de proyecto, sobre todo para asignar evaluadores a los proyectos que les llegan, aclarando en todo momento que no se sustituye la revisión humana.

Del mismo modo, aceptó que la Secihti, la cual alberga mucho de la ciencia producida en el país, tiene un rezago al no tener varios archivos digitalizados, esto por las limitaciones propias de la cantidad de personal.