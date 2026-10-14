México, más fuerte que la delincuencia: Sasil de León

La senadora chiapaneca, Sasil de León, destacó los resultados en materia de seguridad en el país, coincidiendo con el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, al señalar que México se mantiene firme en la lucha contra la delincuencia organizada.

El encuentro se realizó en la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado de la República, como parte del análisis del Segundo Informe de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, donde se habló del avance en materia de seguridad.

Trabajo

Aunque la reunión fue a puerta cerrada, previamente se dieron a conocer logros como la reducción del 53 % en homicidios, además de avances en la búsqueda de desaparecidos y combate a la extorsión.

Asimismo se destacó la cooperación internacional, particularmente en colaboración con Estados Unidos, un trabajo donde se privilegia la autonomía nacional.

En este sentido, la senadora explicó que estas acciones evidencian “el momento histórico que vive México”, con reformas de alto calado, trabajo destacado de las mujeres, reducción de la pobreza e inseguridad, así como la multiplicación de programas sociales que incentivan al desarrollo.

“Es tiempo de México, es tiempo de mujeres, es la oportunidad de dar continuidad a los grandes logros que nuestra comandante suprema Claudia Sheinbaum está desarrollando en nuestra gran nación, que es más fuerte que cualquier tipo de delincuencia”, abundó.