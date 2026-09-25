México no se doblega ante el crimen: Sasil

No se permitirá que el crimen organizado se apodere de ningún territorio, por ello, a través de la política implementada por la comandante suprema de las fuerzas armadas, la presidenta Claudia Sheinbaum, se tiene garantizado el orden constitucional y el Estado de Derecho, explicó la senadora Sasil de León.

En el marco de la Reunión Plenaria de la Comisión Parlamentaria Mixta México–Unión Europea, la legisladora federal señaló en tono enérgico que, la seguridad es un tema prioritario en la políticas de desarrollo de México, pues constituye un elemento vital para la construcción de la sociedad plena impulsada por el Gobierno Federal y respaldada por el Senado de la República.

La legisladora explicó que la reunión permite construir entendimientos, compartir experiencias y reconocer que, frente a desafíos que no conocen fronteras, “ninguna nación puede actuar de manera aislada”.

Bajo este contexto, resulta fundamental destacar el Acuerdo Global Modernizado entre México y la Unión Europea, que fortalece la asociación estratégica, el diálogo político y la cooperación.

Entendiendo que las amenazas transnacionales como el crimen organizado, el tráfico de drogas y armas, la trata y el lavado de dinero, requieren capacidades conjuntas de prevención, inteligencia e investigación.