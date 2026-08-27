México, pionero en combate a la delincuencia: Polaino

México fue pionero en el combate de la delincuencia organizada. En 1996 promulgó una ley que fue pionera en Hispanoamérica y sirvió de inspiración para otros países que enfrentaban la misma problemática, como Colombia. Tenía ciertas imperfecciones que fueron corregidas a lo largo del tiempo. Sirvió para combatir un fenómeno tan lacerante como la criminalidad.

Lo anterior lo señaló Miguel Polaino Orts, profesor de Derecho Penal de la Universidad de Sevilla, España, durante su participación en la conferencia Derecho Penal frente a la criminalidad organizada, nuevas perspectivas del derecho penal económico, en la Convención Internacional Unach 2026.

Desde hace varias décadas, la delincuencia era un problema nacional e incluso regional, no traspasaba las fronteras de un estado, pero la globalización del mundo también conllevó a la de la delincuencia, frente a ese fenómeno también fue necesario un combate global.

Gramática internacional

Eso se hace con lo que se llama gramática internacional del derecho penal, un mismo lenguaje que se hable en diferentes países. Ese proceso de armonización es un primer paso necesario que pueda garantizar el éxito del combate a la delincuencia.

Comentó que el derecho penal y el derecho en general es un producto de la cultura, no de la naturaleza, eso significa que depende del grado de evolución cultural, de las expectativas, de la problemática que existe en cada momento. El derecho penal siempre tiene que ir buscando la realidad.

Por lo tanto el derecho penal va siempre un poco más atrás que la realidad, porque la va persiguiendo, pero el hecho de que sea sensible a la necesidad de las estructuras del derecho y del ámbito de las herramientas normativas para combatir este fenómeno, que no es fácil de afrontar, es un avance importante.