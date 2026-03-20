México y Guatemala ponen en marcha operativo

Autoridades marítimas de México y Guatemala emprendieron la denominada “Operación Coincidente”, en la frontera común para contrarrestar acciones ilícitas, como el tráfico de drogas y de migrantes.

La Secretaría de Marina-Armada de México (Marina), informó que en las acciones participan la XXII Zona Naval con sede en Puerto Chiapas y la Armada de Guatemala.

Para ello, precisó que se desplegaron unidades de superficie (buques y patrullas interceptoras), unidades aeronavales y personal de Infantería de Marina.

“La Operación Coincidente México-Guatemala 2026, se fundamenta en la relación binacional y los acuerdos entre ambos países para contrarrestar amenazas y retos comunes”, señaló.

Capacidad operativa

Por ello “se fortalece al capacidad efectiva del personal naval operativo, a fin de cumplir las misiones asignadas y contribuir a la seguridad y estabilidad regional, mediante una adecuada planeación, coordinación y supervisión de las operaciones”.

“Se trata de dar una respuesta al tráfico de sustancias ilícitas -drogas- y el movimiento irregular de migrantes hacia Norteamérica”, precisó.

La dependencia mexicana reiteró que se trabaja en estrecha coordinación internacional “para cerrar el paso a grupos delictivos y salvaguardar la soberanía nacional en la frontera sur de México”.