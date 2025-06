México ya no es un país subordinado: Alejandra Gómez

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, hizo historia al participar en la Cumbre del G7 celebrada en Canadá en 2025, un hecho sin precedentes que refleja el renacimiento de un México soberano, digno y protagonista en el escenario internacional, indicó en entrevista la diputada Alejandra Gómez Mendoza, presidenta de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas.

Agregó que, la presencia de la presidenta en este exclusivo foro global no fue simbólica, “sino una muestra contundente de que México ya no es el país subordinado de antaño, sino una nación que dialoga de igual a igual con las potencias mundiales”.

“Mientras en administraciones pasadas México se limitaba a un rol secundario, hoy propone, exige y construye consensos. La presidenta Sheinbaum llevó al G7 un mensaje claro basado en la paz y cooperación internacional, rechazando intervencionismos”, declaró.

Abordó los temas de justicia climática, con proyectos sustentables alineados con los derechos de los pueblos, migración con enfoque humanista, frente a políticas represivas.

Así como de tecnología al servicio de la sociedad, no del lucro corporativo ni del control geopolítico.

Gómez Mendoza dijo que la participación de México en esta cumbre no fue un gesto casual, sino el resultado de una política exterior digna y activa, heredera de las mejores tradiciones de Juárez y Cárdenas, ahora revitalizada por la Cuarta Transformación.

“Sheinbaum representó no solo a México, sino a Latinoamérica y las causas de los pueblos olvidados, exigiendo un orden global más justo”, puntualizó.

“Los integrantes del grupo parlamentario de Morena, expresamos nuestro total respaldo a la presidenta Sheinbaum, su liderazgo demuestra que México no es el ‘patio trasero’ de nadie: no rendimos cuentas a potencias extranjeras, sino al pueblo mexicano, no defendemos privilegios de élites, sino los derechos de los más pobres”.