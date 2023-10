Mi carta de presentación son los resultados

Rosy Urbina Castañeda, la chiapaneca que aspira a ser la coordinadora de los Comités de Defensa de la 4T en la entidad, sostuvo un encuentro con periodistas de Tapachula, en donde expresó su satisfacción por caminar y participar en un hecho histórico para México y para el estado, al dirigirse a los militantes y simpatizantes del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) a través de las encuestas.

Expuso que le gustaría que la gente conociera el trabajo y los resultados que ha obtenido en Tapachula durante su gestión como presidenta sustituta y constitucional, el compromiso asumido frente a la encomienda de la administración de los recursos en Tapachula, “ciudad que no es fácil gobernar”, porque además se han sumado ingredientes extra como la cantidad de personas en contexto de movilidad, lo que constituye un gran reto y, a su vez, una oportunidad.

Estas población en movilidad llegó a Tapachula en el tiempo de crisis sanitaria por la pandemia, pero hoy en día también generan y reactivan la economía, pues vemos hoteles moteles, posadas y viviendas que están siendo rentadas, los comercios tienen un mayor consumo y las remesas que reciben se están quedando en la región.

Trabajo comprometido

Mencionó que participar como aspirante a coordinar los comités requiere tanto de un trabajo como de un equipo comprometido, ya que es la oportunidad que una chiapaneca nacida en la entidad, hija de padres chiapanecos y que vive en Tapachula, espera llegar junto con los militantes de Morena, partido con el que nació políticamente y no ha estado en otros (partidos), “demostrando tener la voluntad de trabajar como se me conoce, pues esa es la Rosy que quiero proyectar”, indicó.

Afirmó que mucho se ha señalado que es tiempo de las mujeres, “y reconozco que es la oportunidad para las mujeres, pero aquellas comprometidas, las de resultados y no forzosamente por ser mujer, porque además no es un tema de competencia con los hombres, porque al final son complemento. Lo que buscamos como mujeres es tener las mismas oportunidades, no solo en política sino en cualquier otra labor que se desarrolle”.

Y agregó que “si se habla de paridad, hay que hablar de equidad, pero siempre del compromiso, porque afortunadamente en estos tiempos, por ley hay más oportunidades para las mujeres, de resultados, de compromiso y de honestidad, porque en esa medida se abrirán puertas y la sociedad va a aceptarlo”.

Paridad y certeza

“Nos llena de satisfacción que en la actualidad la dirigencia de Morena en la Ciudad de México, en la reunión con todas las ‘corcholatas’, Mario Delgado señaló que, independientemente de lo que resolviera el INE, sí habría una mujer en los estados mejor posicionados, qué hombre… ellas van a ir como candidatas, lo que nos da la certeza de que realmente se nos quiere incluir”.

En este sentido, dijo que un gabinete debe tener hombres de valía sumados a la presencia femenina que pueda dar mejores resultados, y con ello conformar un gran equipo, pues para una mujer hay limitantes como el tiempo, ya que se cumple con un rol importante en la familia y, aunque haya capacidad, no se tiene el tiempo para estar en el servicio público, como en el caso de la presidencia de Tapachula, que requiere de atención las 24 horas y los 365 días del año.

Expuso que, independientemente de los resultados de las encuestas que se tendrán la próxima semana, se tiene que seguir trabajando sean cuales sean. Por su parte, ella dijo que continuará caminando al lado del pueblo, de seguir el ejemplo del presidente AMLO con su trabajo, así como del gobernador Rutilio Escandón Cadenas.