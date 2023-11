Mi gallo es Morena y mi favorito el pueblo: Molina

El dirigente estatal de Morena en Chiapas fue enfático al señalar que se continuará sumando esfuerzos. CP

El presidente del Comité Ejecutivo Estatal de Morena en Chiapas, Carlos Molina, aseguró que, sin importar quién resulte ganadora o ganador de las encuestas para elegir a la persona que coordinará los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación en la entidad, se sumará al proyecto de continuidad.

Sumar esfuerzos

El dirigente estatal del Partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) fue enfático al señalar que se continuará sumando esfuerzos con la persona que elija el pueblo, a fin de desarrollar el proyecto de la Cuarta Transformación, siempre en favor de la unidad y de Chiapas.

“Con quien gane, voy a jalar, ese es mi compromiso como líder del partido en el estado; porque no podemos nosotros, desde lo personal, pelearnos o dividir porque los resultados no son de nuestro agrado, porque ha llegado a pasar. Yo no tengo preferido, mi gallo es Morena y mi favorito es el pueblo”, externó.

Posteriormente, Carlos Molina llamó a la militancia, así como a las y los simpatizantes del movimiento guinda a priorizar la unidad al interior del partido, a tener presente que el objetivo sigue siendo el bienestar del pueblo, especialmente de quienes menos tienen. Porque con el pueblo todo, sin el pueblo nada.

Para finalizar, recordó que el próximo 10 de noviembre será el día en que conocerán el resultado de quien será la o el coordinador de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación.