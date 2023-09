Mi más grande sueño es Chiapas: ERA

En entrevista exclusiva, Eduardo Ramírez nos habló de sus aspiraciones por la gubernatura de Chiapas, de su formación y de su visión de estado. Dijo que el objetivo de su carrera es la gente y aseguró que de no ser él el elegido, cerrará filas con quien resulte ganador o ganadora. Habló también de la paridad de género y aclaró que no tiene ningún problema con el ex gobernador Manuel Velasco. Esta es la entrevista:

JL: Eduardo, muchas gracias por permitirnos estar el día de hoy en este recinto ¿Cómo estás?

ERA: Bien, Jonathan; tú, ¿cómo has estado?

JL: Muy bien. ¿Cómo va todo? Aquí ya hay un ajetreo, un gran movimiento en torno a lo que van a ser los procesos y nos vamos para Chiapas.

ERA: Pues fíjate, Jonathan, que acabamos de nombrar quien es nuestra coordinadora de la Defensa Nacional por la Transformación de México, la doctora Claudia Sheinbaum. Yo he estado haciendo un trabajo permanente de cicatrizar heridas entre los equipos de los aspirantes en su momento para fortalecer el proyecto, que en este caso encabeza el presidente López Obrador y ahora le tocará esa responsabilidad a Claudia Sheinbaum. Tengo una gran admiración y respeto por Ricardo Monreal, quien se ha sumado de manera muy profesional; el licenciado Adán Augusto, quienes han construido el movimiento de transformación durante tantos años y creo yo que en la parte de la corriente de Marcelo Ebrard deben permanecer en Morena, deben estar abiertos a ser escuchados tanto ellos como quienes ahora resultan ganadores, en este caso el equipo ganador de la doctora Claudia y nadie sobra, todos somos importantes en un proyecto de transformación y creo yo que la parte fundamental es la unidad por encima de todo.

JL: Has sido la vía del diálogo en esta reconciliación. Te has reunido recientemente con senadores y diputados marcelistas. ¿Cómo estuvo esa reunión?

ERA: Fue un poco ríspida, con sentimientos encontrados de algunos, de algunas, con algunos reclamos propios de una competencia, sin embargo, yo creo que el proyecto nacional de México está por encima de cualquier aspiración, por legítima que esta sea.

JL: ¿Y hay viabilidad a esa reconciliación o cómo los ves?

ERA: Pues hay que ponerle todo el empeño, humildad, porque si no hay humildad y hay soberbia, hacen mucho daño. La humildad se construye con todos aquellos y aquellas que están dispuestas a dejar a un lado el interés personal por el interés común.

JL: La doctora ganó de una manera muy contundente y viene un momento muy importante para el país, en cómo se define y se redefine la política. ¿Cómo lo visualizas, Eduardo? Con la amplia trayectoria que tienes habiendo trabajado con hombres y mujeres en todo este tiempo, ¿qué piensas al respecto?

ERA: Yo estoy muy consciente del momento que está viviendo el país; creo que a las mujeres no se les debe dar los espacios por razón del único hecho de ser mujeres, ¡no!, las mujeres son muy, muy capaces. Tienen la capacidad para ganar las encuestas, para tener los espacios de representación popular.

JL: ¿Como va Chiapas, senador? Te vemos mucho por allá y te quieren mucho, ¿qué tal?

ERA: Pues mira, Chiapas para mí representa el más hermoso sueño de mi vida, vibra en mi corazón, corre en mis venas. Tengo una emoción por Chiapas desde que nací, crecí y mi determinación de estar en la política la hice derivado de un acto de injusticia; entonces yo era muy pequeño, creo que tenía unos ocho, nueve o diez años, no lo recuerdo bien y ahí determiné ser un actor político que pudiera respetar y que pudiera hacer algo por su pueblo. Y lo he demostrado en las distintas responsabilidades que he tenido. Fui síndico municipal a los 23 años, presidente municipal de Comitán a los 26, luego a los 29 gané la elección, nuevamente de presidente constitucional; a los 33 años fui diputado federal, fue poco tiempo, nueve meses porque de ahí tuve la responsabilidad de ser secretario general de Gobierno en Chiapas durante casi dos años; posteriormente fui presidente del Congreso y luego presidente de la Junta; intenté ser gobernador en el 2018 con el Movimiento por la Dignidad; pero bueno, las circunstancias no se dieron.

JL: ¿La causa es Chiapas?

ERA: La causa es la gente, es el pueblo, es la gente que no ha alcanzado a salir de ese nivel de pobreza; a esa gente hay que voltear a ver, al sector productivo, al sector turístico, al sector ambiental, tenemos tanto que hacer en Chiapas que es un reto de verdad enorme.

JL: Eres un político con mucha formación de campo, a los 23 años haber sido síndico y luego todo el trayecto que has llevado; además con formación académica porque tienes dos maestrías.

ERA: Una en Constitucional y otra en Parlamentario.

JL: Se abre la convocatoria de Morena, y el 25 y 26 son las inscripciones. ¿Te registrarás?

ERA: Sí, claro. Me registraré, y lo haré con mucha prudencia y mucha tranquilidad.

JL: Está el tema de la paridad de género, ¿cómo funciona o cómo se definirá?

ERA: Lo que comentó el dirigente nacional es que primero iban a evaluar la competitividad, cosa que es correcta, y posteriormente definir el género. Yo deseo que les vaya muy bien a mis compañeras de Chiapas. La verdad es que hay buenos cuadros de mujeres que pueden ofrecerle mucho a Chiapas, todas son muy capaces, todas tienen experiencia, y pues esto debe ser una jornada cívica. De mi parte seré un contendiente civilizado, respetuoso, profesional, educado, seré muy propositivo.

JL: Manuel Velasco tuvo buen resultado en las encuestas en Chiapas, fue segundo. Se dice que terminaste una relación ríspida con él. ¿Qué pasó, hay una buena o mala relación con él?

ERA: Hay una relación buena, colaboré con él como secretario general de Gobierno, pero yo tengo una historia propia. Cuando fui alcalde la primera vez, decían “es pablista”; cuando fui la segunda vez, decían “es sabinista”, cuando estuve con él, decían “es velasquista”; y luego llegué al Senado, decían “es monrealisa”.

La verdad es que tengo ya un paso de mi vida, me he encontrado con personas que nos hemos ayudado políticamente. Y con Manuel Velasco mantengo una relación de amistad, pero él está en el Verde, trae sus intereses en su partido; y yo estoy en Morena, me siento cómodo, me siento agradecido también con la vida por haber estado en el Verde, yo no tengo problemas con mi pasado, me siento orgulloso de mi biografía y también de mis errores, porque solamente no se equivoca aquel que no hace nada.

JL: ¿Cuál fue el punto que te llevó del Verde a Morena?

ERA: Cuando las candidaturas las decidieron cupularmente, entonces tomo la decisión con mi movimiento por la dignidad de renunciar a la militancia, dirigencia y al Congreso para ser un ciudadano en libertad. Es cuando el presidente, en ese momento precandidato, me invita a sumarme a Morena. Yo tomo la determinación y hoy he comprendido muy bien el movimiento.

No tengo una ambición vulgar, como dice el presidente. Tengo una aspiración, si las cosas se acomodan, adelante. Yo quiero que le vaya muy bien a Chiapas. Yo amo profundamente a Chiapas. Y si yo no soy la mejor opción para Chiapas, de verdad cerraré filas con quien quede en la encuesta. Yo no seré motivo de división. Yo no seré motivo en ningún momento de condicionar mi liderazgo social. No está para eso Chiapas, no voy a regatearle a la gobernabilidad, al diálogo. Yo estoy pensado en la República, que México tenga una presidenta fuerte, que se acaben ese mundo de privilegios.

Si a mí me favorece seré una autoridad con fuerza y legitimidad; si no me favorece, cerraré filas y ayudaré a quien quede a que construya, porque no se acaba la vida en una aspiración política. “Seré un contendiente civilizado, respetuoso, profesional, educado, seré muy propositivo”.

