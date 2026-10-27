Mi paso fue eficiente, pero hay pendientes: Morales

“Los servicios públicos municipales los logramos establecer con eficiencia, hicimos inversiones muy importantes para tener buenos servicios y de calidad, pero hay muchas cosas que quedaron pendientes”, declaró Carlos Morales Vázquez, aspirante al proceso interno de Morena para la Coordinación Municipal en Tuxtla Gutiérrez, durante una entrevista exclusiva con Carlos César Núñez para Cuarto Poder.

Administración municipal

Sobre su paso por la administración municipal, donde gobernó por seis años, destacó que los servicios de limpia, alumbrado público y servicios municipales se establecieron con eficiencia, además de que su ejercicio fue auditado año con año por la Auditoría Superior del Estado (ASE) sin observaciones.

El exalcalde de la ciudad capital sostuvo que su administración dejó resultados comprobables, aunque reconoció quedaron tareas inconclusas que deben atenderse de manera urgentemente.

Asimismo, recordó que antes de este proceso se desempeñó como representante en Chiapas de la Comisión Forestal, cargo al que renunció para cumplir con los requisitos de la convocatoria.

¿Qué le dice la gente en el recorrido?

Rumbo a la encuesta interna, Morales Vázquez señaló que mantiene contacto con la ciudadanía y que en el recorrido encuentra de todo, personas que vivieron su gestión y simpatizan con su proyecto y otras que apoyan a distintos aspirantes.

“Tenemos que hacer un trabajo de decirles cómo teníamos nosotros la ciudad, el servicio de limpia, el alumbrado público, los servicios públicos municipales, para que la ciudadanía tenga opciones, valore la situación y pueda decidir”, explicó.

En ese sentido, recordó el rescate del río Sabinal de la contaminación que tenía, “hoy tenemos un Sabinal distinto, un Sabinal que se puede disfrutar por las personas, aunque hay mucho más que hacer todavía para que nuestro río se vaya renaturalizando, recuperando”.

Los pendientes

Al hablar de lo que faltó en su administración, Morales Vázquez identificó tres grandes retos: el agua potable, la parte alta de la cuenca del Sabinal y las inundaciones.

Aseguró que su administración logró establecer un servicio de agua potable con una mejor distribución para que no faltara el agua en los hogares. Pero reconoció que faltó tener una visión para mejorar todo el sistema con inversiones y gestiones prudentes para que en un futuro haya un servicio eficiente.

Sobre el Sabinal, explicó que se retiraron las descargas de aguas residuales y se hizo el desazolve del canal central, pero falta atender la parte alta de la cuenca, en los linderos de Berriozábal y Ocozocoautla.

En materia de inundaciones, recordó que se entregaron cinco proyectos a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) para cinco zonas de riesgo, que llegaron a la Cámara de Diputados como obra prioritaria, pero no se fondearon, por lo que consideró prudente darle seguimiento.

Arraigo y origen: “No debe ser restricción”

Cuestionado sobre las críticas a quienes no nacieron en Tuxtla Gutiérrez, Morales Vázquez defendió que el origen no debe limitar los derechos políticos.

Recordó que él nació en Ocozocoautla y se trasladó a la capital desde los 16 años para realizar sus estudios, es decir, desde hace 40 años ha radicado en el lado oriente de Tuxtla Gutiérrez.

“No nací acá y eso no me debe restringir mis derechos políticos. Lo que se cuestiona en algunos casos es el arraigo, que se mide por años”, explicó.

Recordó que la ley establece que quien aspire a un cargo de elección popular debe tener al menos cinco años de residencia efectiva si no nació en el lugar.

Consideró más importante que se tome en cuenta el profesionalismo que se ha tenido en las actividades públicas, revisar el comportamiento y los logros de cada quién, para evaluarlos debidamente y tomar una decisión que sea lo que más le convenga a la ciudad.