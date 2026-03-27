Michelle, “la niña genio” debuta como escritora

Michelle Alejandra Arellano Guillén, conocida como “la niña genio”, ha debutado como escritora al presentar su libro “Desafiando Límites”, una obra que expone sus experiencias, reflexiones y aprendizajes para inspirar a nuevas generaciones.

Durante el evento que se llevó a cabo al interior del Planetario en Tuxtla Gutiérrez, la autora chiapaneca compartió con la audiencia los motivos por los cuales escribió la obra.

Contexto

Arellano Guillén es una niña de 13 años de edad, y actualmente cursa tres carreras profesionales relacionadas con la Medicina, Ciencias Políticas y Derecho.

Además, es deportista en alto rendimiento en algunas áreas como natación y basquetbol; habla varios idiomas y desde temprana edad toca el piano.

La niña comentó que se llevó alrededor de un año todo el proceso antes de la publicación del libro, en el que describe su caminar a nivel personal y académico.

Incluye los retos que ha enfrentado dentro de un sistema educativo tradicional, debido a que en muchas ocasiones no se adaptan a los ritmos de aprendizajes acelerados.

En la obra, Arellano Guillén agrega un apartado sobre la curiosidad insaciable y la sensibilidad emocional, elementos que pueden convertirse en motores para la transformación social.

Proyectos

En su intervención, el director general de la Agencia Digital Tecnológica del Estado de Chiapas (Aditech) Jovani Salazar, informó sobre una propuesta que consolidarán y que presentarán al gobernador, la cual estará enfocada en impulsar políticas públicas que permitan a niñas y niños con sobredotación intelectual, una oportunidad de desarrollar su talento.

Esto incluye a la institución, las autoridades y la sociedad civil con especialistas como la Doctora Karina Guillén, para conformar “un grupo multidisciplinario en diagnóstico, atención y seguimiento de este sector”.