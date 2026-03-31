Microcuencas, un proyecto prioritario

La restauración de las microcuencas en Chiapas forman parte de uno de los proyectos más importantes para la protección del medio ambiente, lo que incluyó realizar más de tres mil kilómetros de brechas cortafuego.

La secretaria de Medio Ambiente e Historia Natural (Semahn), Malena Torres Abarca, comentó que se está ocupando piedras y hasta material muerto para hacer las terrazas.

Con este proyecto, informó, también se genera un ingreso para las familias que participan. Es decir, hay empleo y al mismo tiempo se cuida el entorno.

La estrategia de hacer las 71 microcuencas, explicó Torres Abarca en el podcast Platicando con el Jaguar, que dirige el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, se extiende a 33 municipios de 99 comunidades.

Ahí se destacó que en 2025 se destinaron alrededor de 100 millones de pesos para proyectos ambientales, y en este año sumarán 200 millones de pesos para atender esos temas.

Otro de los proyectos que se comentó en la charla, fueron las seis mil las estufas ahorradoras de leña que se entregaron y para este 2026 sumarán 12 mil más que se entregarán a las familias.

Más programas

Durante la administración estatal también se ha informado del impulso a nuevas áreas protegidas y se han decretado 10, lo que también se traduce en apoyos económicos.

Daniela Montero Padilla es una de las jóvenes que ha trabajado a favor del medio ambiente desde las comunidades.

Recientemente visitaron una microcuenca en el municipio de San Fernando, y observaron las actividades que se están realizando con ese proyecto.

Montero Padilla destacó el tema de las estufas ahorradoras como una medida que ayuda a cuidar la salud de las familias. En la plática se pidió a las juventudes tener conciencia ambiental para cuidar el entorno.

Sobre el zoológico, se han invertido un total de 29 millones de pesos en una primera etapa de remodelación. Vendrán más trabajos para renovar la fachada, con la intención de mantener el lugar como un referente en todo México.