Migrantes agotados llegan a Escuintla

Recostados sobre las banquetas y bajo las sombras de árboles de la unidad deportiva Salomón González Blanco, permanecen decenas de migrantes que participan en la caravana “Sueños sin Fronteras”, que arribaron a la población de Escuintla.

Cansados, con los pies afectados por la caminata y daños en su salud, algunos de ellos fueron atendidos por paramédicos de Protección Civil que acudieron a brindarles auxilio.

Estos son los primeros que llegan a la población de Escuintla, mientras que otros todavía este lunes permanecieron en Huixtla, en espera de que se recuperen y puedan emprender la caminata nuevamente.

Los reportes de las autoridades locales señalan que los extranjeros de diversas nacionalidades se instalaron en la unidad deportiva, en donde tendieron colchas y otros directamente en el piso para descansar.

División

La caravana partió el viernes pasado de Tapachula y en forma compacta llegó a Huixtla, en donde, tras diferencias, un grupo siguió su camino y otro se quedó todavía en el domo del barrio Guadalupe.

Las altas temperaturas que se registran en la región hacen más difícil el recorrido, ya que han decidido caminar de noche sobre la carretera Costera.