Migrantes aumentan venta ambulante

El comercio informal realizado por migrantes en Tapachula se ha incrementado de forma considerable, sobre todo por personas originarias de Haití.

Algunos se desplazan ofreciendo sus productos por las calles del centro de la ciudad, mientras que otros instalan negocios en la vía pública, en donde venden desde ropa, hasta frutas y verduras.

De acuerdo con el comerciante Silverio Mendoza Ramos, lo anterior es ocasionado a que las autoridades del Instituto Nacional de Migración (INM) y de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) tardan meses para determinarles su regularización de estancia en territorio nacional.

Los migrantes haitianos establecen sus puestos ambulantes en la vía pública para obtener recursos y poder permanecer mientras se define su situación migratoria.

Y es que a pesar de que estos pretenden continuar su camino hacia el centro y norte de México, el carecer de documentos oficiales les impide hacerlo y tampoco pueden conseguir empleo formal.

En los mercados, tianguis y comercios establecidos en el centro de la ciudad, las personas se quejan por el aumento de migrantes dedicados a la venta informal.

Estos operan puestos de comida, de frutas y verduras, sastrería, cortes de cabello y hasta cambio de divisas, sobre todo entre los mismos integrantes de su comunidad.