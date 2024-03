Migrantes con temor en su paso por México

Ante los índices delictivos que en el último año se han disparado en contra de las personas en situación de movilidad en su tránsito por México, estas demandan que los gobiernos de los países por donde pasan protejan sus derechos, incluyendo las políticas migratorias que son violadas por servidores públicos, bandas delictivas y, en algunos casos, por oficiales que las extorsionan y engañan.

Llamado

Con un llamado al Gobierno Federal para que haya una correcta vigilancia en contra de la criminalización de la migración, que no solo los hace blanco de vejaciones y desprecio de la sociedad, sino que en muchos casos los hace objeto de detenciones, prácticas de tortura y tratos crueles e inhumanos que los degradan.

Diariamente por la carretera Suchiate-Tapachula, grupos de entre 10 y 30 migrantes caminan para buscar la protección de las autoridades y hacer los trámites correspondientes para su estancia legal, con el objetivo de mantener vigente su intención de llegar a los Estados Unidos.

Sin embargo, tienen miedo de ser víctimas de funcionarios o caer en manos de la delincuencia, tal como fue el caso de los migrantes ecuatorianos asesinados en Tapachula.

Miedo de llegar a México

En entrevista, un grupo de migrantes que ingresó a Tapachula luego de caminar y viajar en colectivos sin contratiempos con los puntos de revisión migratoria en Suchiate, Frontera Hidalgo y entre Tuxtla Chico y Tapachula, señaló que hay miedo al llegar a México; expusieron que se cuentan muchas historias, pero para el migrante solo hay dos caminos: morir en su país o arriesgarse a emigrar para alcanzar el “sueño americano”.

Reconocen que la información que existe es que la violencia se ha agudizado en territorio mexicano, por lo que ahora la ruta migratoria es muy peligrosa —más que en otras épocas—, además de que muchos de ellos viajan con su familia completa, lo que implica mayores riesgos.

Testimonio

Uno de los muchos casos es el de Leopoldo Maneiro, ciudadano de origen venezolano que señaló haber estado en los límites del río Suchiate, en espera de ser atendido por el personal del INM. Expresó que dentro de los protocolos está la atención institucional y que serían trasladados a Tuxtla Gutiérrez para hacer los trámites.

Sin embargo, la espera se prolongó sin que fueran atendidos, por lo que junto con otros grupos decidieron caminar hacia Tapachula. Relata que con poco dinero no pueden esperar mucho tiempo: “Venimos a sufrir, a buscar oportunidades y no nos vamos a regresar por ello. El ‘sueño americano’ no va a descartarse de nuestras intenciones”.

Asimismo, afirman que son vulnerables no solo a las extorsiones de parte de funcionarios, sino del crimen organizado. Por ello, han pedido a los organismos internacionales que recomienden a México dar seguridad y proteger los derechos humanos, así como los establecidos en tratados internacionales.